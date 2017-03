Penalti ayuda a Juventus a vencer a Milán

(APS)

El Juventus, Paulo Dybala, marcó el gol decisivo en la tanda de penalti en tiempo extra durante el partido de futbol italiano Serie A entre Juventus y Milán en el estadio Juventus de Turín, Italia, el viernes 10 de marzo de 2017.



“Fino alla fine” (hasta el final) es el lema de la Juventus y estuvo a la altura de nuevo cuando Paulo Dybala convirtió un penalti con la última patada del partido para vencer al AC Milán 2-1 y salir 11 puntos en la Serie A el viernes.



El portero adolescente Gianluigi Donnarumma parecía haber ganado a Milán un preciado punto con algunas buenas salvas, pero la Juventus fue galardonada con un penalti disputado en el tiempo de detención después de Mattia De Sciglio fue juzgado por haber manejado el cruce de Stephan Lichtsteiner.



Los jugadores de Milán rodearon a los árbitros y el goleador Carlos Bacca tuvo que ser retirado del árbitro por el entrenador Vincenzo Montella después del silbato final.



"Exageramos al final del partido y me disculpo por el alboroto final, pero espero que puedan entender por qué había mucha tensión", dijo Montella. "Independientemente de la interpretación del incidente, deberíamos transmitir mensajes más positivos y más tranquilos.



"Yo digo que deberíamos dejar que los funcionarios cometan errores en paz, no me gusta oír demasiadas quejas: todos tenemos que ser cautelosos y serenos y aceptar el veredicto en el campo".



La Juventus, que juega el Oporto en la segunda vuelta de su partido de la Champions League el pasado martes, amplió su récord de Serie A de 31 victorias consecutivas en casa.



Se alejó 11 puntos de la Roma, segunda posición y 13, por delante de Napoli. Roma visita Palermo el domingo, poco después de Napoli alberga Crotone.



"Cuando las decisiones van en contra de nosotros nadie dice nada", dijo el entrenador Massimiliano Allegri. "La nuestra es una victoria merecida.



Milán se mantuvo séptimo, un punto por detrás del Inter de Milán, que acoge el domingo el quinto clasificado Atalanta.



Juventus tomó la delantera en la media hora a través de un goleador poco probable. Medhi Benatia venció a la trampa de fuera de juego para controlar el pase astillado de Dani Alves y romper a Donnarumma de cerca para su primer gol para el club.



Milán empató a dos minutos del medio tiempo tras un gran trabajo de Gerard Deulofeu, que corrió por la izquierda desde dentro de su propia mitad, cortó el interior, y el paso de rosca a través de Bacca para disparar en la esquina inferior derecha.



El portero de la Juventus y de Italia Gianluigi Buffon fue simplemente un espectador para la mayor parte del partido y tuvo mucho tiempo para admirar a su heredero aparente.



Donnarumma cumplió 18 años el mes pasado, pero ya ha jugado más de 60 veces en la Serie A e hizo dos apariciones en Italia.