Soria ayudará donde le toque

Zapopan, Jalisco(GH)

Como una gran motivación calificó el lanzador ligamayorista Joakim Soria el poder representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol.



El coahuilense es uno de los legionarios aztecas en el mejor beisbol del mundo con los Reales de Kansas City, pero sabe que nada se compara con ponerse el jersey tricolor.



"Me siento muy tranquilo y motivado de venir a representar a tu País y siempre lo que uno quiero es representar a tu País. Uno lo representa en Estados Unidos, pero qué mejor que con la camiseta mexicana y venimos con todas las ganas", aseguró.



Sobre su papel en el bullpen, Soria expresó que no le importa el momento en el que le tocará entrar, sino ayudar a México a tener una destacada actuación.



"No sé qué rol me tocará, pero estaré al pendiente de lo que sea para ayudar al equipo de la manera que sea. Yo creo que uno va a salir a dar su mejor esfuerzo y ya que Édgar nos diga cuándo vamos a entrar", indicó.



Para Soria, la principal arma de México es la gran unión grupal para afrontar el Grupo "D", donde también se encuentran Italia, Puerto Rico y Venezuela.



"Somos un equipo bastante unido, la verdad es que sí estamos bien unidos y eso nos va a llevar lejos. Estamos unidos los unos a los otros y esperamos tener buenos resultado", puntualizó.