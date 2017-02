Los ricos de la liga mx lloran

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cinco fechas se han cumplido del Clausura 2017 y parece que el dinero no rinde a los que debería. Con pena, los clubes más caros sólo miran sus millones de dólares alejarse de la cima de la tabla.¿Quiénes son? Tigres, Rayados, Chivas, León, Tuzos, América y Cruz Azul , prácticamente tienen las alarmas encendidas.Tigres enferma. Luego de poner sus garras en el título del torneo pasado, los felinos se están perdiendo de forma dramática en el camino, pues son el decimocuarto lugar, con apenas cuatro puntos, cifras que no reflejan el valor de 59 millones de dólares de su plantilla, la más cara de México, según Transfermarkt.La escuadra del técnico brasileño Ricardo Ferretti ha quedado a deber, pues en un tercio de la competición sólo suma una victoria, un empate y tres derrotas. Y pese a ser un plantel que genera envidia, por contar en el ataque con jugadores con la calidad de Javier Aquino y el francés André-Pierre Gignac, el hecho es que apenas han marcado cuatro goles y recibido seis en contra.La última novedad en el conjunto del “Tuca” es la incorporación del ofensivo Eduardo Vargas, seleccionado chileno que debutó el fin de semana pasado en la Liga MX. Pero cuidado, el dinero no cura la “campeonitis” de un día para otro.Rayados también figura en la lista de las plantillas más caras. Con un valor de 53 mdd, los pupilos de Antonio Mohamed navegan a media tabla, son novenos con siete puntos. Aunque no han sido derrotados, los regios sólo han ganado un partido y empatado cuatro, con seis goles a favor por cinco en contra.Entre las joyas más caras de Rayados se encuentra el argentino Rogelio Funes Mori junto a los colombianos Edwin Cardona y Dorlan Pabón; cotizan en 5 mdd.El Rebaño Sagrado trata de no salirse del camino. Ser la tercera plantilla más cara, con 40 millones de dólares, le vale ser octavo general, con dos victorias, dos empates y una caída, para un total de ocho unidades acumuladas.En la campaña, Chivas se ha hecho presente seis veces en el marcador, por cinco goles en contra; Rodolfo Pizarro fue la bomba que sorprendió en el Draft con 5.3 mdd.La hermandad de Grupo Pachuca también se complica. León (38 mdd) y Tuzos (37 mdd) van de la mano como cuarto y quinto, respectivamente, como las escuadras de más valor. Sin embargo, el rugido de los Panzas Verdes no se oye desde el sitio 16 de la tabla, en contraste con el séptimo puesto del Pachuca.En su regreso con los Esmeraldas, Carlos Peña figura con 3.7 mdd., mientras que el juvenil de los hidalguenses Hirving “Chucky” Lozano ronda los 6.3 mdd.América, constante protagonista entre las plantillas más caras del balompié nacional, no vive hoy su mejor momento. El vuelo de las Águilas, valoradas en 36 mdd, es el undécimo peldaño con seis unidades, luego de dos triunfos y tres derrotas atizadas con el técnico Ricardo La Volpe, que tiene en su compatriota Silvio Romero al azulcrema más caro, con 4.2 mdd. Cruz Azul y su equipo de 30 mdd se estancan en la posición 12, con cinco puntos. Bajo la batuta del estratega español Paco Jémez, los Cementeros se han hecho sólo de una victoria y dos empates.La Máquina, que invirtió para el CL2017 la cifra de 7.9 mdd en refuerzos, registra apenas cuatro anotaciones a favor y cinco en contra, siendo el delantero paraguayo Jorge Benítez el engrane más caro, con valor de 3.1 mdd, según el portal especializado en fichajes. Sí, los ricos de la Liga MX también lloran en el primer tercio de la campaña.