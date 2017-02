Rayados tienen en Pumas un difícil examen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los Rayados no han terminado de “explotar” su mejor futbol en lo que va del torneo. Con siete unidades, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed ha quedado a deber, de acuerdo con su plantilla, a la afición regiomontana.



Respecto al tema de la correspondencia entre el plantel y la efectividad del mismo, el estratega regio comenta que “las cuentas se hacen al final, esperemos poder responder con actitud”. Este sábado la escuadra del norte recibe a Pumas en el Estadio BBVA.



Monterrey tendrá un partido complicado ante unos Pumas que vienen jugando bien, los felinos se posicionan como terceros en la general. Contrario al semestre anterior, el cuadro dirigido por Francisco Palencia parece ya no costarle tanto el trámite de los encuentros jugando en condición de visitante, situación que complicará a Rayados.



En el duelo pactado para la jornada 6 del torneo Clausura 2017, los Rayados de Monterrey recibirán la visita incómoda de unos Pumas que no temen meterse a territorio regiomontano.