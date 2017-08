Indios adquiere a Jay Bruce en canje con los Mets

NUEVA YORK, EU(AP )

Los Indios de Cleveland adquirieron al jardinero Jay Bruce en un canje con los Mets de Nueva York, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.



La persona habló con AP el miércoles bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo no se ha anunciado.



Bruce batea para .256 con 29 cuadrangulares y 75 carreras remolcadas con los Mets, que tienen marca de 50-61 y están 11 juegos por debajo de .500 por primera vez en tres años. Nueva York está a 16,5 juegos de los Nacionales de Washington, líderes de la División Este de la Liga Nacional.



Bruce fue adquirido de Cincinnati en la fecha límite de canje del año pasado. Tiene un salario de 13 millones de dólares para esta campaña y puede convertirse en agente libre al concluir la Serie Mundial.



Cleveland, en busca de su primer campeonato de Serie Mundial desde 1948, perdió el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Cachorros de Chicago.



Fox reportó el acuerdo en primera instancia.



Aunque la fecha límite de canjes de Grandes Ligas es el 31 de julio, un pelotero puede ser cambiado si nadie lo reclama de la lista de jugadores disponibles.