Conexión sonorense

TIJUANA, Baja California(GH)

Fernando Salas ha forjado una carrera de ocho temporadas en Grandes Ligas y si ha sabido mantenerse es en parte a los consejos que recibió por parte de Isidro Monge.



Sus caminos se cruzaron cuando Salas jugó para los Venados de Mazatlán en el inicio de su carrera a sus 21 años. “Sid” era coach de pitcheo del equipo, además de serlo para las sucursales los Cardenales de San Luis.



“Fue uno de los grandes apoyos que tuve, él me impulsó para venir a Estados Unidos, y fue lo que me abrió las puertas, empujó al equipo para que me diera la oportunidad”, expresó el de Huatabampo.



Monge también fue pitcher y relevista la mayor parte de su carrera, se mantuvo en el “Big Show” por 10 años, donde con sus 56 salvamentos se encuentra en el top 5 de cerradores mexicanos.



“Uno de los consejos que me dio fue el tener que cuidar a los corredores, ese es un consejo que él siempre lleva, ese para mí es como su lema, como su exigencia”, dijo el relevista derecho de los Mets de Nueva York.



En 2007 firmó con los Cardenales e hizo su presentación en Grandes Ligas en 2010, al siguiente año ganó la Serie Mundial en una temporada donde se apuntó 24 salvamentos.



Monge le impregnó la obsesión por dejarlo todo en el montículo, y ésta comprende hacer un trabajo cuidadoso, quirúrgico, el ser clínico en cada lanzamiento.



“Él siempre también decía que el estar pitcheando es como una operación que vas a hacer, y vas a ir al 100%. Hay que ser valientes en cada lanzamiento, en cada oportunidad que te dan”.



MENTALIDAD Y PREPARACIÓN



La campaña 2017 es aún más especial para Salas. A sus 32 años, los Mets le dieron un contrato por una temporada y 3 millones de dólares, además de bonos por cada cierto número de apariciones, pero él no se confía y trabaja.



“Esto del relevo es un poco complicado, nunca sabes dónde vas a estar, ahora estamos aquí, el año que viene no se sabe”, confesó.



Pero eso no deja de lado la forma en la que prepara cada juego, en un beisbol donde cada vez más se manejan análisis estadísticos.



“Antes de cada juego nos dan más o menos una idea de cómo se enfrenta a cada bateador, tienes que saber con qué recursos cuentas para enfrentarte a ellos, porque unos no tenemos la velocidad tan dura, o no tenemos un buen slider, o cambio, ver más o menos los puntos débiles donde te puedan hacer menos daño”, explicó.



Con casi 50 apariciones en la campaña tiene algo bien grabado en mente: “Simplemente pienso en estar sano para seguir demostrando y dando lo mejor de mí”.