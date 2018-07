La historia de la reportera mexicana que cubre el Mundial para un medio ruso

RUSIA (El Universal)

Betzabé Zumaya nació en Guadalajara y desde hace dos años es corresponsal y presentadora del Canal RT en Español. No ha sido cosa fácil. Y no por el temor al fracaso, sino por todas las barreras que poco a poco ha derrumbado hasta consolidarse en otra tierra, con un aprendizaje constante de otra cultura.



Todavía no domina el idioma, “pero me defiendo para muchas cosas” y va, cómo buena reportera, sin dudar en busca de la noticia.



Además, en esta aventura en la que le acompaña su esposo —quien la ha apoyado en todo momento—, ha alcanzado niveles de cobertura que no imaginó, como los conflictos bélicos en medio oriente y ahora el Mundial.



Y de historias podría escribir decenas de capítulos, pero seguramente siempre iniciaría con el momento en que le pidieron hacer un reportaje del invierno en Siberia... Ahora lo platica con una sonrisa, pero soportar lo que en RT llamaron “El Frío Pica”, se convirtió no solamente en un reto profesional, sino personal, al aguantar como cualquier otro ser humano, ese clima tan extremo.



“Recuerdo cubrir el invierno más crudo en Siberia”, añadió Betzabé.



“Estábamos a -45 grados, los ojos se congelaban, si colocabas las manos en el metal se quedan pegadas, fue una experiencia maravillosa y ahí te das cuenta por qué los rusos tienen tanta fuerza mental”, lo que ha intentado implementar en su vida cotidiana, lejos de la comodidad de lo y los conocidos de su tierra.



“Al principio te suceden cosas muy curiosas [es un choque cultural importante], que se pasan con filosofía y no debes molestarte. El idioma es complicado, no te entienden”, dijo en un lapso entre las intervenciones que realiza día con día con motivo de la Copa del Mundo.



“Un evento que [cuando trabajaba] en México no pensaba en cubrir y ahora lo hago para la televisora del país anfitrión”.



A Zumaya la contactaron por Twitter para realizar las pruebas en busca de la corresponsalía en Moscú. Al inició dudó. “Fue difícil tomar la decisión porque en México había llegado a un nivel que me había costado”, cuando ya tenía un lugar en Foro TV de Televisa, pero ahora se siente en confianza y busca seguir con los éxitos.



De la experiencia mundialista, y en lo que ha platicado con sus colegas rusos, lo más importante es que “podemos ver una Rusia que sonríe, que es más amable y no porque no lo sean, sino que son serios, pero el Mundial los cambió”.



Y es entonces, que hace una pausa en la charla a título personal para hablar de lo diferente que es Rusia, con relación a la imagen que se tiene de este país, más por desconocimiento que por otra cosa.



De entrada, “es un lugar muy seguro y esa es una ventaja”. Y así se ha sentido durante el Mundial, “en seguridad se cumplió, se hablaba de que podría haber problemas y no ha pasado nada. Pequeños detalles aislados, pero al momento todo bien”.



Luego, detalla que todos los señalamientos sobre este país cambiarían al “estar acá para darte cuenta que es diferente. El Mundial va a ayudar mucho, para saber que puedes venir a un país con mucha cultura y que es lindo. La gente se va a llevar una percepción muy diferente de lo que es el país”, finalizó la comunicadora tapatía, que se ha abierto camino en una cultura opuesta a la suya.