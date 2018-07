Semifinal entre Francia y Bélgica pondrá al ex jugador Thierry Henry en contra de su país

Moscú, Rusia()

Thierry Henry tendrá el corazón dividido en las semifinales de Rusia 2018.



El ex astro francés, quien fue campeón del mundo en 1998 con Les Bleus, hoy es el asistente de Roberto Martínez en el banquillo de Bélgica.



Como si eso no bastara, "Titi" tendrá que ayudar a contener al que muchos incluso ven como su "hermano menor" en la selección, Kylian Mbappé.



Ambos consiguieron títulos de Liga siendo jóvenes. Henry fue campeón de Liga en Francia con el Mónaco y en Inglaterra con el Arsenal; Mbappé se coronó con el cuadro del Principado y con el PSG.



Mbappé busca emular otro logro de Henry: Ganar el Mundial para la selección francesa en su primer intento.



Henry, de 40 años, es el goleador histórico de Les Bleus con 51 tantos en 171 partidos. Mbappé es la nueva sensación del futbol mundial, a sus 19 primaveras.



Mbappé ha anotado tres goles en lo que va de la Copa del Mundo, los mismos que marcó Henry en su camino a levantar el título en Francia 1998.



"No me gusta comparar jugadores de diferentes generaciones, pero los dos tienen características semejantes, con velocidad y habilidad para superar jugadores", dijo el entrenador de Francia, Didier Deschamps, quien fue capitán del equipo en 1998.



"Sólo puedo desear que Kylian tenga la misma carrera que Thierry".



Henry llegó como auxiliar técnico de Roberto Martínez a los Diablos Rojos en 2016 y se ha convertido en parte fundamental en el desarrollo del talento belga.



"Para ganar hay que superar barreras sicológicas y Henry nos ayuda mucho", comentó el volante Axel Witsel.



"Titi’ es lo mejor que me ha pasado. Cada palabra, positiva o negativa, es una lección para mí", expresó el atacante Romelu Lukaku.



Francia no llegaba a estas instancias desde 2006, mientras que Bélgica lo había conseguido sólo en una ocasión anterior.



"Me enorgullecería demostrarle a ‘Titi’ que eligió el equipo equivocado", dijo ayer Giroud. "Es verdad que resulta extraño tenerlo en nuestra contra para este partido. Creo que será un partido peculiar para él. Pero mientras ganemos, todo estará bien para mí".



Henry fue parte de la selección de 1998 que se coronó en casa. Marcó tres goles en su primer gran torneo y convirtió un penal durante una tensa tanda contra Italia en los cuartos de final. Henry no jugó la final, que Les Bleus ganaron 3-0 a Brasil.