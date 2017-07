El Tri gana de la mano de Elías

SAN DIEGO,California(GH)

Con Elías Hernández como figura, la selección mexicana venció 3-1 a El Salvador en su primera prueba de la Copa Oro 2017. El michoacano hizo un golazo de volea y puso dos pases decisivos.



Con el resultado conseguido en el Qualcomm Stadium de San Diego, California, el Tri comparte la cima del Grupo “C” junto con Jamaica.



Fue el juego 32 en la etapa de Juan Carlos Osorio en el banquillo y aún no ha repetido alineación. Por la suspensión del colombiano quien estuvo en el banquillo fue el auxiliar Luis Pompilio Paéz.



Además de Elías Hernadez, otro jugador que destacó por su movilidad y acoplamiento en varios sectores del campo fue Rodolfo Pizarro. Participó como interior y terminó el encuentro como el jugador más adelantado del equipo, siempre buscó asociarse. En Pachuca llegó a jugar hasta de lateral.



Sin ser espectaculares o demasiado elaboradas, el juego tuvo llegadas en los primeros diez minutos. México movió las redes al minuto ocho, luego de una falta que cobró Elías Hernadez desde la banda derecha, que remató Hedgardo Marín.



Dos minutos después, Marín descuido su sector izquierdo de la zaga y por medio de Rodolfo Zelaya el equipo salvadoreño aprovechó para filtrarle el balón a Nelson Bonilla, quien punteó ante la salida de Jesús Corona. El dorsal nueve festejó con gesto dirigido a la porra mexicana, abrió y cerró los dedos en señal de que siguieran hablando.



A los 29 minutos, Jesús Gallardo envió un centro por izquierdo que Elías Hernadez midió de forma meticulosa para empalmar de volea con su pierna derecha y tomar a contrapaso al arquero Benji Villalobos.



Orbelin Pineda y Jesús Molina fueron los elementos que ingresaron a reforzar el medio campo para el segundo tiempo, salieron Luis Reyes y Jorge Hernadez.



A los diez minutos del segundo tiempo, Elías Hernández desbordó por derecha y centró raso para el remate de Orbelin Pineda que puso el 3-1.



El cojunto azteca se creció en gran parte del segundo tiempo, tuvieron llegadas por diversas vías, Hernadez estuvo cerca de marcar su segundo gol, así como cerca de la media hora de juego, El Tri armó un contragolpe que no pudo culminar Jesús Dueñas.



El Salvador no fue el mismo que el del primer tiempo, donde por lapsos, con un futbol rustico, rocoso, complicó a la selección mexicana.



El siguiente juego de México será el jueves 13 de julio ante Jamaica a las 19:00 horas de Baja California en Denver, Colorado.