Osorio muestra arrepentimiento por su actitud contra silbantes

SAN DIEGO, California(SUN)

Seis días después de perder la cabeza y gritarle a los árbitros del Portugal vs. México de la Copa Confederaciones, Juan Carlos Osorio se disculpó. El estratega mexicano, por ese incidente, se fue suspendido por la FIFA durante seis partidos, lo que implica que se perderá la presente edición de la Copa Oro, salvo que prospere una eventual apelación.



Arrepentido, Osorio, en conferencia de prensa exprés, salió a pedir perdón por su manera de actuar en el certamen de Rusia. "Ofrezco disculpas a los que se sintieron ofendidos por mi comportamiento ante Portugal", manifestó el seleccionador tricolor.



"Asumo la responsabilidad y respeto las decisiones que se tomen", abundó el colombiano, al referirse a la posibilidad de emprender un proceso para reducir su castigo.



Este sábado por la mañana, Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, salió a defender la gestión del actual entrenador del Tricolor. El mandamás del balompié nacional argumentó que ya sabían que el método de trabajo que se iba a emplear en el combinado.



Osorio salió a agradecer el respaldo, ante los cuestionamientos de la prensa: "Siento mucha gratitud con la Federación porque me sigue considerando como el encargado de esta gestión y de trabajar y continuar dirigiendo al equipo".



El porcentaje de efectividad del colombiano al frente de México es superior al 70 por ciento. Números que no son suficientes, pues De María le pidió buena conducta.



"Soy responsable del buen ejemplo que debo dar, lo asumo; no volverá a acontecer", concluyó.



Juan Carlos Osorio reveló que el defensa central, Jair Pereira, será baja para el duelo de este domingo frente a El Salvador, por sufrir una lesión.



"Desafortunadamente Pereira no va a estar para el domingo, tuvo un problema muscular. Esperamos que esté para la próxima semana", adelantó el seleccionador mexicano. Osorio afirmó que los centroamericanos no serán fáciles de vencer, por resguardarse bien en su zaga.



"Será un equipo bien plantado en defensa, y que se jugará todo", dijo.