Arranca Tri participación en Copa Oro

TIJUANA, Baja California(GH)

Sin la presencia de Juan Carlos Osorio en el banquillo, la selección mexicana inicia hoy en San Diego, California, su participación en la Copa Oro 2017. El primer examen del Tri será El Salvador.



En punto de las 18:00 en el Estadio Qualcomm, dará inicio el encuentro que comprende actividad del Grupo “C”, donde El Tri además comparte con Jamaica y Curazao.



Osorio tiene seis partidos pendientes de suspensión, que se cumplirían en el certamen si sus dirigidos llegan a la final.



En balance histórico, México ha enfrentado 34 veces a El Salvador, ha ganado en 28 ocasiones, ha caído en cuatro y solo han empatado una vez.



El equipo será dirigido por el auxiliar técnico, Luis Pompilio Páez, y al Tricolor versión Copa Oro 2017 se le puede definir como un equipo que cuenta tanto de futbolistas experimentados como juveniles de la liga local.



Una incógnita será el acomodo de los once iniciales, puesto que en 31 juegos disputados en la era del colombiano, México no ha repetido alineación. El único futbolista de los 23 que no está disponible para el cotejo será Jair Pereira.



En lo que respecta a la competencia, el combinado azteca es el más ganador de la competencia con 10 copas en sus vitrinas y en la actual edición es el equipo de mayor valor, ya que tiene un costo estimado alrededor de los 49 millones de dólares, por encima de Estados Unidos (32 MDD).