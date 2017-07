Espíritu mexicano

CIUDAD DE MÉXICO()

A hora y media de la frontera con Nogales, Sonora, se encuentra Tucson, Arizona, ciudad en la que Alex Verdugo nació y comenzó a amar el beisbol. Esta noche el prospecto de los Dodgers de Los Ángeles participará como titular en el Juego de Futuras Estrellas de Grandes Ligas, con la franela del equipo Resto del Mundo y la bandera de México bordada a la altura del pecho.



Sin hablar español, a Verdugo le honra representar a nuestro País por la nacionalidad de su padre, quien le inculcó la afición por el beisbol. El jardinero de la sucursal Triple A de los Dodgers ya tuvo la oportunidad de vestir en dos ocasiones la camiseta nacional durante un certamen amistoso en Japón y en el pasado Clásico Mundial que se celebró en Guadalajara.



Con un promedio de bateo de .346, Verdugo tenía la posibilidad de pertenecer al roster de Estados Unidos, pero la opción de ser nombrado por México lo sedujo para así honrar a su padre.



"Quiero que mi papá se sienta orgulloso. Sé lo mucho que para él significa que represente a México. Espero en los próximos meses aprender a hablar español para ser un embajador de la cultura de mi padre. Es muy importante la cultura mexicana que tengo", declaró Verdugo, de 21 años de edad.



Como parte de los Dodgers, Alex ha tenido la oportunidad de convivir con varios peloteros como Adrián González y Sergio Romo, que como él son mexicanos no nacidos en nuestro país.



"Adrián [González] y Sergio Romo me han ayudado mucho a crecer como jugador y persona. Las ocasiones en las que he tenido oportunidad de platicar con ellos me sirvieron mucho para entender lo que se necesita para ser un beisbolista que dure muchos años en Grandes Ligas", externó.