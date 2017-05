"A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba": Julio César Chávez

Ciudad de México()

Julio César Chávez padre lamentó la actuación del "Junior", aceptando que buscó que "Canelo" no lo noqueara vergonzosamente.



El "César del Boxeo" habló para ESPN y criticó la actitud conformista de su hijo, quien no le regaló ni un "pin... round".



Chávez Jr. cayó por decisión unánime ante Saúl Álvarez en Las Vegas el pasado sábado.



"A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba. Fue muy conformista, le pedía que tirara más golpes, que si perdía, que si lo noqueaban de perdida me regalara un pin... round tirando golpes, pero no pude hacerlo entender.



"Cuando estás arriba del ring y sientes que tu cuerpo no te responde, que no haces daño, que los golpes te lastiman, que estás muy débil, lo único que tratas es sobrevivir, que ‘Canelo’ no lo noqueara vergonzosamente", comentó Chávez.



"Canelo", según Compubox, lanzó 602 golpes y asestó 228, uno cada 9 segundos; Chávez Jr. tiró la mitad, 302, y conectó apenas 71, uno cada medio minuto.