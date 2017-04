Toluca vence a Pumas 0-1 y prolonga su liderato

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al meterse a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el Diablo Rojo sabía que sólo un triunfo sobre Pumas podría garantizarle prolongar su liderato. El conjunto comandado por Hernán Cristante lo hizo y por la mínima ganó este mediodía en la capital mexicana.



Los fantasmas de CU volvieron a hacer de las suyas en contra de los Pumas que cayeron con un error de primaria por parte del cancerbero Alfredo Saldívar. En el torneo anterior los felinos se caracterizaron por hacer de su cueva una auténtica fortaleza; en el actual certamen ya suman dos descalabros en terreno propio (2-3 contra América y hoy 0-1 ante Toluca).



El inicio del choque estuvo marcado por las ganas de ambos equipos de mostrarse en el marcador pero el gol no llegó sino hasta el 27’ tras de un error grosero del arquero Saldívar que prácticamente regaló el esférico a Carlos Esquivel en tres cuartos de cancha y desde ahí el delantero escarlata envió la esférica al fondo de las redes universitarias. La afición auriazul no creía la forma en que cayó el primero del visitante.



Luego del gol infernal, los Pumas intentaron por todas las vías alcanzar en la pizarra pero el futbol no les alcanzó para vencer a un Alfredo Talavera que con cada jugada se hacía más grande bajo los tres palos mexiquenses. No dejó pasar nada esta tarde.



Poco a poco los minutos se diluyeron en el Olímpico de Ciudad Universitaria y los dirigidos por Palencia no lograron encontrar la llave para vencer a Toluca y Talavera. El árbitro del encuentro Jorge Antonio Pérez Durán decretó la victoria del Diablo en cancha del Puma 0-1.



Del lado de los universitarios, el delantero chileno Nicolás Castillo y el defensa Josecarlos Van Rankin no estuvieron presentes por lesiones; Rubens Sambueza y Enrique Triverio, del Toluca estuvieron ausentes en cumplimiento de sanciones.



Con este resultado, el Toluca es líder con 25 puntos (por segunda semana consecutiva), mientras que los Pumas de Francisco Palencia se mantienen con 17 unidades, todavía en octavo lugar, sin embargo, podrían ser desplazados si Santos (16 unidades) derrota más tarde al Pachuca en el cierre de la jornada 13 en la Liga MX.