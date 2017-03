México salta al diamante

Zapopan, Jalisco()

Sin alejarse de la tradición de contar con grandes lanzadores, la Selección Mexicana de Beisbol enfrentará la primera ronda del Clásico Mundial con una buena dosis de poder al bat, artillería encabezada por "El Titán" Adrián González La novena azteca incluye a los lanzadores consolidados en las Ligas Mayores, como Yovani Gallardo (Seattle), Miguel González (Chicago), Roberto Osuna (Toronto) y Jaime García (Atlanta)."Tenemos un conjunto de jugadores que tiene mucha experiencia, un pitcheo con casi puros jugadores de Grandes Ligas y con buenas actuaciones el año pasado", presumió Adrián González , capitán del combinado que disparó 18 jonrones e impulsó 90 carreras la campaña pasada."El equipo está fuerte en bateo, creo tenemos más poder que en cualquiera de las cuatro ediciones, ojalá sea el más fuerte de la historia para poder llegar lo más lejos posible".A su lado en el orden al bat aparece Khris Davis, la gran novedad de la selección. De madre mexicana, el toletero de los Atléticos de Oakland llega tras una temporada en la que bateó 42 cuadrangulares y produjo 102 carreras.México abre su participación hoy ante Italia, el rival menos conocido y por lo tanto, muy peligroso. "No hay enemigo fácil, todos los equipos estarán fuertes pero viendo el roster de los demás siento que estamos listos", señaló el estratega mexicano Édgar González.En su plantel de 36 peloteros, México incluyó como reservistas a los lanzadores Marco Estrada (Toronto) y Julio Urías ( Dodgers ), quienes no jugarán la primera fase y podrían incorporarse en la segunda.La novena tricolor cayó ayer 10-4 ante los Diamondbacks de Arizona, en el Peoria Sports Complex, de Phoenix, Arizona.En su primer juego de preparación, México perdió 7-3 ante los Padres de San Diego. México abre el torneo mañana ante Italia.La buena noticia para los aficionados, es que la abultada derrota de esta tarde no fue a causa de los lanzadores mexicanos: Arizona prestó un par de pitchers para darle juego en el enfrentamiento y dos de ellos, Adam Cimber y Justin DeFratus permitieron seis carreras que marcaron la diferencia.México le pegó temprano al as de Arizona, Zack Greinke, a quien le hicieron dos carreras en la primera entrada.