MIAMI(AP )

Los Marlins de Miami están a la venta, y el dueño Jeffrey Loria ya podría tener un comprador.



Loria tiene un acuerdo preliminar para vender el equipo a un comerciante de Nueva York, pero el trato podría venirse abajo porque todavía no se ha establecido el precio final, dijo el jueves una persona con conocimiento directo de las negociaciones.



La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los Marlins no han comentado públicamente sobre las negociaciones.



El acuerdo preliminar fue por un precio de compra de unos mil 600 millones de dólares, dijo la fuente, pero añadió que eso fue antes de que el comprador potencial indagara más sobre el equipo. La oferta final del comprador potencial podría ser mucho más baja, agregó la persona.



La persona rehusó identificar al comprador potencial pero dijo que otras personas también estaban interesadas en comprar el equipo, y las negociaciones con ellos eventualmente podrían reanudarse.



Forbes reportó el jueves, citando fuentes no identificadas, que el presidente de los Marlins David Samson había dicho que hay una venta próxima a cerrarse con un acuerdo de palabra de 1.600 millones.



Samson rehusó dar comentarios a la AP y no ha querido decir públicamente si el equipo está a la venta.