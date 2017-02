"La ventaja es para 'Canelo' Álvarez"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Édgar Sosa, pugilista minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Humberto la “Chiquita” González, coincidieron en que Saúl el “Canelo” Álvarez tendrá una ligera ventaja en su combate ante Julio César Chavez Jr. el próximo 6 de mayo en Las Vegas.



El tapatío, argumentaron, ha tenido más peleas que Chávez, por lo que llegará con más experiencia al enfrentamiento.



“Concretado el combate lo que sigue es que den un buen espectáculo y para ello deberán prepararse al cien por ciento. Creo que Saúl tiene una ligera ventaja por tener más actividad los últimos meses, aunque Julio se mostró muy fuerte en su último enfrentamiento. Yo no descarto un nocaut aunque no estoy seguro de quién será el ganador”, dijo González, durante la presentación de una campaña contra el cáncer de próstata.



Sosa y González opinaron que la dupla que formarán el entrenador Ignacio Beristáin y Chávez Jr. será explosiva.



“Él me entrenó durante algún tiempo en mi época profesional y puedo decir que es un gran preparador, aunque muy exigente. Creo que para Julio es la mejor opción en un combate fundamental en su carrera. Al parecer ya se pusieron de acuerdo con la forma en la que van a prepararse y creo que la mancuerna puede ser un éxito”, dijo “Chiquita”.



Sosa advirtió que la pelea será de pronóstico reservado, aunque muchos consideren a Saúl como el favorito.



“Espero que Chávez se ponga las pilas con Beristáin, porque de esa forma tendrá posibilidades de ganar. Si pone en práctica todo lo que aprenda durante las siguientes semanas llegaría con ventaja de alcance y golpeo. Julio debe ir al frente como es su estilo y no tratar de cambiar al de su papá. Debe pegar con fortaleza al cuerpo y ‘Canelo’ deberá llegar en su mejor nivel físicamente”.



Golpe al cáncer de próstata



Mauricio Sulaimán, titular del Consejo Mundial de Boxeo, así como una decena de ex campeones mundiales se unieron a la campaña contra el cáncer de próstata promovida por el gobierno de la Ciudad de México.



En el evento estuvieron Carlos Zárate, Édgar Sosa, Guadalupe Pintor, Humberto la “Chiquita” González, Ultiminio Ramos, José “Pipino” Cuevas y luchadores como La Parka y El Fantasma.