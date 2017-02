Verón quiere el quinto título con Pumas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Parece eterno. Sigue anotando goles y regalando alegrías a la afición. Es verdad, las piernas a veces ya no le alcanzan, pero Darío Verón no se rinde y el buen arranque de torneo de los Pumas de la UNAM le alcanza para soñar con su quinto título como universitario.



“Lo disfruto mucho y quiero seguir haciéndolo. Ojalá que se me dé un campeonato más antes de mi retiro. Siempre me ha gustado jugar y ahora lo hago más relajado, más consciente. Creo que estoy exigiéndoles a los jóvenes, en las buenas, no en las malas”, afirma.



“Los jugadores experimentados tenemos que estar al cien, no podemos estar debajo de eso para ser la guía de los jóvenes. Ellos también lo están haciendo muy bien y están ayudando al equipo. Hay muchos canteranos que están teniendo oportunidad”, agrega.



Pero el torneo apenas toma fuerza y ser el tercer lugar no es garantía de nada: “Jugando de local o jugando de visitante el equipo siempre tiene que salir a proponer; pero estamos bien, estamos preparados para hacerlo y ganar”.



“Cada equipo siempre nos quiere ganar y tenemos que cuidar más la pelota porque luego nos cuestan partidos. Hay que corregir eso”, agregó.



REGRESAN



El capitán puma confirmó que Pablo Barrera y Matías Britos ya entrenan al parejo del equipo, aunque todavía falta que vuelva Alejandro Palacios. Así que espera que la competencia interna crezca más.