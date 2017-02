Cumple un sueño Erubiel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un sueño más cumplido en su destacada trayectoria en el beisbol cumplió el hermosillense Erubiel Durazo en la Serie del Caribe Culiacán 2017 al ser entronizado al Salón de la Fama del Beisbol del Caribe.



A su regreso a Hermosillo después de presenciar las primeras jornadas de competencia, el ex pelotero de los Naranjeros se dijo orgulloso por el reconocimiento.



"El evento fue algo que soñaba después de retirado, soñaba entrar a un Salón de la Fama y más que nada me resurgió al momento que la Confederación del Caribe me hace el llamado. Son momentos muy importantes para mi carrera, ingresar al Salón de la Fama quiere decir que las cosas se hicieron bien", indicó.



Fue precisamente en Culiacán donde Erubiel vivió uno de sus más gratos recuerdos en el torneo caribeño, representando a su ciudad y a su País.



"La Serie del Caribe en Culiacán 2001 fue una de las series que para mí fue de las más importantes, quedar Jugador Más Valioso, venir de campeón del mundo (Diamondbacks) y quedar campeón con Hermosillo, llegar a la Serie del Caribe, quedamos subcampeones, pero fue un año redondo, muy productivo para mi carrera".



Aunque México no se pudo quedar con el campeonao en esta ocasión, jugó su quinta final seguida desde el cambio de formato para refrendar su condición de protagonista, éxito que Durazo atribuye a la elección de refuerzos.



"Los equipos están agarrando refuerzos en cada playoff y se han ido llevando equipos más fuertes, por eso el equipo llega más embalado, los jugadores no se pierden como antes que agarraban un refuerzo que tenía un mes sin jugar", opinó.



En su faceta como asesor especial en México del presidente de los Diamondbacks, Derrick Hall, Erubiel Durazo se ha encargado de promocionar al equipo, especialmente en el Estado, para llevar gente al estadio y reposicionarlo como "el equipo de Sonora", como sucedió a finales de los noventa.