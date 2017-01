Tri puede ganar en la Conmebol: "Chaco" Giménez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si se llegara a hacer realidad la propuesta de la FIFA, de que para el Mundial 2026, aún sin sede, Concacaf y Conmebol se unirían para eliminar a sus selecciones, “se demostraría que la Selección Mexicana está para enfrentarse y ganarle a cualquiera”, opina Christian “Chaco” Giménez.



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiere que para 2026, el Mundial aumente a sus competidores de 32 a 48, lo que haría que también se cambiara el sistema eliminatorio. Para América habría 14 plazas a disputar.



En la actualidad, la Conmebol cuenta con cinco boletos y medio para la Copa del Mundo y Concacaf con tres y medio.



“La verdad es que se pondría muy interesante”, agrega el “Chaco”, que llegó a ser seleccionado por Argentina bajo el mando de Diego Armando Maradona, donde no llegó a debutar. Con el Tricolor también fue convocado y logró disputar partidos de eliminatoria rumbo a Brasil 2014. “Una competencia así hace crecer a las selecciones de cualquier país. Sería un punto importante para que todos se dieran cuenta del nivel de México. Ahí se podrían dar cuenta de que la Selección se puede medir ante cualquiera y puede ganarle”.



Los rumores hablan de que de parte de la Conmebol no habría oposición para que se diera este cambio, ya que ven más posibilidades de meter a sus selecciones a una Copa del Mundo.



En lo que a la Concacaf se refiere, la propuesta no ha caído nada bien, ya que sienten que las diferencias futbolísticas entre confederaciones aún son muy grandes.



“El futbol se ha equiparado en todos los aspectos, las selecciones han mejorado, y sacan ventaja a su condición de local. Repito, para mí sería hacer crecer el nivel competitivo”, reitera Giménez.



Según el último ranking de la FIFA de 2016, de los 14 lugares que se darían para el Mundial de 2026, cuya sede se disputan México, Estados Unidos y Canadá, nueve de 10 selecciones de Conmebol entrarían, sólo Bolivia, 95 del mundo, se quedarían fuera; de Concacaf habría cinco lugares, los cuales serían para Costa Rica (17), México (18), Estados Unidos (28), Panamá (58) y Haití (73).



“Los juegos serían interesantes abajo y arriba. Venezuela y Bolvia han crecido y tendrían manera de jugar contra equipos como Haití o Trinidad y Tobago, que también han elevado su nivel, ya ni hablar de lo que sucede con los favoritos. Ojalá y se dé y que todo sea por el bien del futbol”, finaliza el “Chaco”.