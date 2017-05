Tras llamarla 'tramposa', Bouchard vence a Sharapova

MADRID, España(AP )

Eugenie Bouchard recuperó su mejor versión frente a Maria Sharapova, imponiéndose el lunes 7-5, 2-6, 6-4 ante la rusa en un vibrante partido por la segunda ronda del Abierto de Madrid.



La canadiense Bouchard, una de las tenistas que con más dureza se expresó en contra del retorno de Sharapova al circuito tras cumplir una suspensión de dopaje, no se arredró al medirse contra Sharapova en la cancha central del torneo en superficie de arcilla.



Actual número 60 del mundo, Bouchard doblegó a Sharapova por primera vez al aprovechar los 49 errores no forzados de la rusa, que también vaciló con su saque. Bouchard dispuso de 21 oportunidades de quiebre y capitalizó cinco.



Bouchard pegó varios saltos tras sentenciar la victoria en su segunda bola de partido, después de un trámite de tres horas. Las jugadoras chocaron manos en la red, sin intercambiar palabras.



Fue el primer duelo que disputaron desde que Bouchard tachó a Sharapova de tramposa, y que debieron haberla suspendido de por vida tras dar positivo en el Abierto de Australia el año pasado.



“No hay duda que tenía una motivación adicional por jugar hoy”, declaró Bouchard. “Estaba bien inspirada previo al partido, ya que varios jugadores se me acercaron en privado para desearme buena suerte, jugadores con los que normalmente no hablo, recibí muchos mensajes de texto de gente del mundo del tenis que me estaban alentando. Así que salí con el deseo de hacerlo por mí, pero también por esa gente”.



"Me demostró que mucha gente comparte mi punto de vista, y que quizás tengan miedo de hablar”, añadió.



El torneo de Madrid es apenas el segundo que disputa Sharapova tras purgar una suspensión de 15 meses. La campeones de cinco grandes y ex número uno mundial reapareció en Stuttgart a fines del mes pasado, alcanzando las semifinales.



Bouchard, de 23 años, no se retractó de lo que dijo y señaló que estaba muy motivada por vérselas con Sharapova.



Sharapova, campeona de Madrid en 2014, indicó que nunca precisa de motivación extra frente a alguien.



“Soy sola una de dos jugadoras en la pista”, dijo Sharapova, quien acumuló nueve doble faltas. “No presto atención a todo lo que se habla de mí. Llevo muchos años en este deporte. Sé cómo son las cosas”.



Si acaso se miraron fijamente en algunos pasajes. Sharapova ganó el primer game con una potente devolución directa al cuerpo de Bouchard en la red, obligando a la canadiense a protegerse. Bouchard desvió la pelota con su raqueta y perdió el punto.



Este fue uno de los mejores partidos de Bouchard, muy irregular en el circuito desde que en 2014 fue finalista de Wimbledon y alcanzó el número cinco del ranking. No ganaba un partido por el cuadro principal en un torneo del circuito de la WTA desde enero.