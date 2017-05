El declive de La Volpe

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Como estratega, Ricardo La Volpe tuvo buen comienzo, entregando resultados positivos en las escuadras que le daban la oportunidad al “bigotón” como Atlante y Atlas; sin embargo, la calidad y los números empezaron a decaer conforme pasaron los años, quedando su gestión en América como el último de los fracasos de Ricardo La Volpe, un hombre que no ha cosechado los éxitos que le otorgan el renombre y los múltiples equipos a los que ha dirigido.



El estratega argentino comenzó su aventura en la dirección técnica en su último equipo como jugador. Halcones de Oaxtepec fueron quienes le dieron la oportunidad a La Volpe de dirigir en primera división. Salvando al equipo de los serios problemas de descenso, Ricardo Antonio comenzaba con el pie derecho su carrera como entrenador.



A finales de los 80, La Volpe y Rafael Puente logran colocar al Atlante como segundo lugar de la tabla general en la temporada 1988-1989. En su segunda etapa con los “Potros de Hierro” lograron ser líderes generales durante toda la campaña en 1992, aunque el campeonato llegó una temporada después al vencer en la final 4-0 a Monterrey, acabando con una sequía de 46 años sin título del cuadro “azulgrana”.



En este punto la racha de La Volpe dejó de ser tan positiva porque en la temporada 1989-1990, Chivas lo contrató, siendo sólo media campaña la que duró el argentino por los malos resultados del cuadro “rojiblanco”.



En los 90 tuvo un paso fugaz por el América, con resultado similar a su historia en el cuadro tapatío: Terminó su relación en muy poco tiempo con el cuadro de Coapa por el bajo rendimiento del equipo.



Atlas rescató al timonel al final del Siglo. Los “rojinegros” contrataron a Ricardo La Volpe en 1997, formando el argentino una camada de jóvenes jugadores que cambiaron el estilo de juego en el futbol mexicano. Los “Zorros” al mando del técnico sudamericano llegaron a su primera y única final de liga en la historia del club.



En esa ocasión los penales le quitaron la gloria al conjunto dirigido por La Volpe, cayendo ante Toluca en el estadio Nemesio Diez.



La Volpe dejó al Atlas en 2001 y tomó el mando del Toluca, unos “Diablos” que saldrían campeones en aquel año, aunque oficialmente por su salida al banquillo de la Selección Nacional, La Volpe no obtuvo ese título; sin embargo, aquel equipo al que dirigió hasta semifinales, tenía todo el sello de la escuela Lavolpista.



En la selección se convirtió en el último técnico en cumplir todo un ciclo mundialista (2001-2006). El tricolor del “bigotón” obtuvo un campeonato de Copa Oro, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el cuarto lugar de la Copa Confederaciones 2005 y el pase a octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania 2006.



Parecía que el segundo aire para Ricardo había llegado, con su buen paso por el Atlas, Toluca y Selección Mexicana, había asegurado su futuro en los banquillos.



Sin embargo, después de aquella etapa gloriosa, que ya tiene más de diez años, no ha conseguido títulos, ni buenos resultados, ni mucho menos dejar plasmado aquel sello ofensivo en las escuadras que ha dirigido.



Por el contrario, ha tenido vivido episodios grises en escuadras de Argentina (Boca Juniors y Vélez Sarsfield en 2006, Banfield en 2011), en México (Monterrey en 2008, Chivas en 2014, Jaguares en 2015) e incluso con su paso breve por la Selección de Costa Rica entre 2010 y 2011, siempre lejos de los brillantes triunfos y el estilo atractivo de antaño que tanta fama le dio. Ahora, la gestión azulcrema se convierte en el último traspié del polémico técnico argentino.