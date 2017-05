Xolos jugará la liguilla jueves y domingo

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana jugará los cuartos de Final de la Liga MX-Clausura 2017 ante Monarcas Morelia los días jueves 11 de mayo (Estadio Morelos, 17:00 horas Centro) y domingo 14 de mayo (Estadio Caliente, 18:00 horas Pacífico).



Los Xoloitzcuintles buscarán un boleto a semifinales tras arribar como primer lugar de la tabla general a la ronda directa por el título.



Los Canes Aztecas sumaron 31 unidades en el certamen, en tanto, el equipo de Morelia calificó a la Liguilla en el puesto ocho de la competencia con 24 puntos.



Esta será la quinta Liguilla en la historia del Club Tijuana en Primera División, tras haber participado en el Clausura 2012 (cuartos de final vs Monterrey), Apertura 2012 (Campeón vs Toluca), Clausura 2014 (cuartos de final vs Toluca) y Apertura 2016 (cuartos de final vs León).



Los otros partidos de liguilla serán Monterrey Vs. Tigres y Toluca Vs. Santos, que se realizarán miércoles y sábado.



Así como el clásico tapatío Chivas Vs. Atlas serán el jueves y el domingo.