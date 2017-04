De último minuto, Chivas vence a Puebla

(GH)

Guadalajara venció tres goles por dos a Puebla en partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2017 en la Liga MX, el cual se realizó en territorio jalisciense, informó Liga MX La Franja inició con mejor ritmo en los primeros instantes del compromiso, pero Chivas comenzó a emparejar el trámite después del cuarto de hora e incluso generó algunas ocasiones de gol por conducto de Alan Pulido; sin embargo, Cristian Campestrini las resolvió sin problema.Al 25´, los pupilos de José Cardozo tomaron ventaja. Federico González se adelantó a su marca y de tres dedos bombeó la redonda para superar a Rodolfo Cota y a los dos zagueros rojiblancos. Un golazo abrió el marcador a favor de los poblanos.Seis minutos después, al 31´, los camoteros dieron el segundo golpe. Edgar Dueñas ganó la posición, se levantó y cabeceó para mandar el esférico a la red. Era el 0-2. Así terminó la primera parte.Al 54´, Carlos Fierro desbordó por la banda derecha, metió centro para Alan Pulido, quien controló, se quitó a un rival y definió de gran forma ante la salida de Campestrini para acortar distancia. Minutos después, todo se complicó para los rojiblancos tras la expulsión de José Juan Vázquez por doble amarilla.La situación numérica se emparejo al 72´, ya que Adrián Cortés vio la tarjeta roja por una falta en medio campo. De inmediato, los anfitriones sorprendieron con un servicio profundo para Fierro, quien metió diagonal retrasada, la cual terminó por empujar en propia puerta Iván Centurión. Era el 2-2.En la recta final, Chivas fue el que más intentó llevarse el triunfo, pero no conseguía el gol de la diferencia. Cuando parecía que no habría más, un error de Campestrini le abrió la puerta a Carlos Fierro para marcar el tercer tanto, el guardameta no vio al atacante, soltó el balón y el jugador rojiblanco se lo quitó y empujó a la red al 90´+2´.Con este resultado, Guadalajara llegó a 24 puntos mientras que La Franja se quedó con 10 unidades. En la Fecha 14, los jaliscienses visitarán a Pachuca; los poblanos recibirán a Cruz Azul