Chivas vuelve a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Solo sera TDN no tele abierta y la final de copa sera en exclusiva por @chivastvmx eso no se mueve https://t.co/CY6iyRUYUH — Jose Luis Higuera B. (@JLHB33) 8 de abril de 2017

El Rebaño Sagrado vuelve al corral.Menos de un año después de romper relaciones comerciales, Chivas de Guadalajara y Televisa volverán a trabajar juntos.El club anunció que llegó a un acuerdo para que sus partidos como local vuelvan a ser transmitidos por la principal cadena televisora de México a partir del sábado, cuando reciban al Puebla por la 13ra fecha del torneo Clausura.En mayo de 2016, Chivas dejó de ser socio de Televisa por primera vez desde 1994 y lanzó un canal propio de televisión por Internet llamado Chivas TV para transmitir sus encuentros de local.El canal tuvo todo tipo de problemas, y la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) los multó en noviembre pasado con 5,6 millones de pesos (unos 310 mil dólares) luego de numerosas quejas de aficionados que no pudieron ver los encuentros a pesar de estar suscritos a la nueva plataforma.En febrero pasado, la misma Profeco lanzó un nuevo requerimiento de información a Chivas sobre la forma de operar de su canal, porque su señal volvió a presentar fallas durante el clásico ante el América del 18 de febrero. Según los datos más recientes del club, Chivas TV tenía 120 mil suscriptores."Después de un proceso largo, meticuloso, largo y privilegiando los derechos y valores económicos justos para el Club Deportivo Guadalajara, Chivas TV, en su misión de llegar a más aficionados logró un acuerdo para la distribución y cobertura de los partidos para lograr servir a sus millones de aficionados", señaló el equipo en un comunicado al anunciar el acuerdo con Televisa.Chivas, uno de los dos equipos más populares en México junto con el América, no dio a conocer detalles económicos del acuerdo.Televisa, el mayor productor de contenidos en español del mundo y líder local en el mercado de televisión abierta y de paga, anunció en un comunicado por separado que el acuerdo es hasta el torneo Apertura de 2019, con la opción de renovar por más tiempo."Nos congratulamos que Chivas, como uno de los dos equipos con mayor popularidad en el fútbol mexicano y con una exitosa trayectoria en competencias nacionales e internacionales, aumente su presencia en beneficio de la audiencia y de sus aficionados eligiendo a Televisa Networks como el aliado estratégico en televisión para ello", dijo la cadena, que también es dueña del club América.Chivas informó que continuará transmitiendo sus encuentros como local en su canal y en otras dos plataformas a través de Internet.El presidente de Grupo Omnilife Chivas, José Luis Higuera, aclaró en su cuenta oficial de Twitter, que el acuerdo con Televisa es para transmitir los partidos a través del canal de deportes de la empresa llamado TDN, además del canal "Las Estrellas" para Latinoamérica y en Blim, plataforma de 'streaming' de la cadena, y no en sus señales de televisión abierta.Higuera también dijo que el partido por la final de la Copa MX ante el Morelia, que se realizará el próximo 19 de abril, será el último en exclusiva para el canal Chivas TV.