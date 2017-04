Mucho ruido y pocas nueces

TIJUANA, Baja California(GH)

No hubo “venganza” por la eliminación de Copa MX, ni el comienzo de una “paternidad”. Club Tijuana y América pactaron un empate sin goles para iniciar con las acciones de la jornada 13 del Clausura 2017 de la Liga MX.Con el resultado, Xolos es cuarto lugar del torneo con 20 unidades y los azulcremas llegaron a 19, para mantenerse en la quinta posición.De la mano del marcador, fue un encuentro parejo en la cancha del Estadio Caliente, en cuanto a llegadas y en avisos, aunque Xolos tuvo las ideas más claras a la ofensiva.Fue el tercer empate en ocho encuentros que han disputado as franquicias desde que los canes aztecas son de primera división.En la frontera, Xolos se ha impuesto en tres ocasiones y América en dos.En el primer tiempo fueron parejos en cuanto ocasiones de peligro, una por bando, por Xolos un disparo de Víctor Malcorra que pasó cerca del travesaño apenas al minuto doce, y por América, un balón que Oribe Peralta globeó de más en un contragolpe tras una combinación con Silvio Romero al 39.América saltó al terreno de juego con la tradicional línea de cinco en el fondo del estratega argentino, mientras que los canes aztecas mantuvieron su habitual 4-3-3 de certamen. En ofensiva los de Copa llegaron un poco más, pero sin profundidad y decisión para terminar las jugadas.A un minuto con 30 segundos del complemento, Joe Corona puso en aprietos a Agustín Marchesin. Xolos se creció en ofensiva en la segunda parte, en menos de diez minutos tocaron la puerta del “Ame” en tres ocasiones y de distintos sectores.Ambos equipos encontraron sus llegadas de peligro por la banda izquierda, por los fronterizos se hizo sentir Víctor Malcorra, al igual que Avilés Hurtado y por América lo hizo Michel Arroyo y en lapsos Diego Lainez, cundo el ecuatoriano dejó el terreno de juego.A diez minutos del final, Lainez fabricó uno de los ataques con mayor riesgo para los canes, desbordó por la banda y sirvió para Álvarez quien no pudo rematar de forma convincente.Oribe Peralta salió del juego el minuto 73, para cederle el lugar al juvenil Ricardo Marín, el delantero que figuró en el Oro Olímpico mexicano salió entre abucheos.A destacar. En tiempos de la regla 10/8, cuatro juveniles mexicanos compartieron el terreno de juego, por los fronterizos inició el encuentro el central de 18 años de edad Carlos Vargas y por la lesión de Michael Orozco, ingresó de lateralpor derecha Hiram Muñoz de 21 años.Por los que dirige Ricardo La Volpe, figuraron en el once titular, el polivalente Edson Álvarez de 19 años, el volante de apenas 16 años Diego Laínez y el atacante de 19 años Ricardo Marín, quien jugó los últimos minutos.Diego Ramírez, auxiliar de Miguel Herrera , consideró negativo sumar de un punto como local.“Nos faltó estar un poco mas finos en la última zona, no estamos contentos, el equipo desde el torneo pasado se acostumbró a ser fuerte de local, somos conscientes de que los puntos que dejamos de sumar de local podríamos no recuperarlos”, explicó Ramírez, quien atendió la conferencia de prensa después del encuentro en lugar del ‘Piojo’ quien se encuentra suspendido.“El mismo América su0pongo que se van contentos con un punto, tenemos que seguir trabajando para generar mas llegadas”, añadió.“Me sorprende que no es la esencia de ese equipo (jugar defensivamente), uno espera otra cosa pero supongo que a través de las bajas que han tenido esa es la postura que ellos creen que van a sumar mas puntos, me sorprende por la historia del equipo que hasta Oribe Peralta jugaba como contención”.En tanto, el técnico americanista Ricardo La Volpe, expresó su molestia porque la cancha del Caliente fue regada previo al partido.“Yo no entiendo algunas veces el porqué mojar la cancha, la cancha es un desastre”, dijo el estratega argentino.Goles: No HuboÁrbitro: Luis SantanderPróximos Partidos: Xolos visita a Querétaro, América recibe a Necaxa el miércoles 12 de abril en partidos pendientes de la fecha 10Estadio CalienteASISTENCIA:23 mil 333 aficionados