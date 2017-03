Raymond Domenech critica al Barcelona y a Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex seleccionador francés, Raymond Domenech, aseguró al diario galo “l'Équipe” que el Barcelona quedará eliminado este día por el París Saint-Germain debido a que el club culé muestra una de sus peores versiones.“El Barcelona es una sombra de aquel equipo que dominaba en Europa. Tiene debilidades defensivas y en el centro del campo”, afirmó el estratega francés.Raymond Domenech considera que Andrés Iniesta ya no es el mismo de antes y que el club catalán sigue en búsqueda del sucesor de Xavi.“Iniesta no es ni la sombra de lo que ha sido y Xavi no tiene un relevo real en el equipo”.Asimismo, Domenech consideró que Lionel Messi ha perdido espontaneidad y fuerza en su regate. Además, dijo que Neymar debería ser el cobrador oficial de las faltas."Ya no tiene la energía de los 20 años ni una varita mágica para conseguir la clasificación. Ha perdido espontaneidad, fuerza en sus regates e insiste en tirar las faltas aunque Neymar lo haga mejor, todo para continuar siendo el semidiós que ha sido. No es fácil ver que vas perdiendo tus dones", puntualizó el técnico mundialista.