Bogut, de los Cavaliers, se perderá resto de la temporada

INDEPENDENCE, Ohio(AP )

El pivote de los Cavaliers Andrew Bogut se perderá el resto de la temporada, incluyendo los playoffs, tras fracturarse una pierna.El incidente ocurrió el lunes por la noche, en el debut de Bogut con el equipo de Cleveland. El jugador se fracturó la pierna izquierda 58 segundos después de que entró a la cancha.Los Cavaliers dijeron el miércoles que Bogut no necesitará operaciones, pero que no regresará a tiempo para ayudar al equipo a defender el título de la NBA Bogut fue contratado para darle a Cleveland algo de profundidad en la pintura. Su baja obligará al gerente general David Griffin a encontrar a otro jugador alto.También, el escolta J.R. Smith recibió luz verde para volver a las prácticas. Ha estado fuera desde fines de diciembre, luego que se rompiera el pulgar derecho y le operaran. Está en duda para el partido que Cleveland jugará el jueves en Detroit.El entrenador Tyronn Lue no fue a la práctica porque está siendo tratado por un problema del oído/sinusitis.