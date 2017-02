"Yayo" justifica labor de Jémez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Observar al Cruz Azul en el duodécimo sitio de la clasificación molesta a Eduardo de la Torre, aunque el director deportivo de la institución encuentra alivio al revisar los videos de los cinco juegos disputados en el Clausura 2017.Aunque los números indican que Francisco Jémez es el entrenador celeste con peor efectividad —tras sus primeros 450 minutos— durante la más reciente década (33%), el “Yayo” afirma que el desempeño sobre el campo está cerca de llenarle la pupila.“Para mí, es uno de los mejores inicios —en la forma de juego—. Sé que, en cuanto a números no hay duda y son fríos”, admite el ex delantero, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de La Noria.“No hemos tenido un inicio de temporada como debe ser, pero analizando juego a juego, minuto a minuto, hemos visto que el Cruz Azul ha tenido una gran actitud, dominio sobre el rival, mala puntería, aciertos y desaciertos, pero —en ese aspecto— estamos bastante tranquilos, porque vemos a un equipo bastante entregado, que tiene un estilo de juego muy definido y tendrá que vencer a esa adversidad, esa presión de no meter el gol, la falta de puntería que hemos tenido”.“Hay jugadores con una calidad muy importante, por lo que no tenemos la menor duda de que, en cuanto se empiece a dar, el equipo va a conseguir los puntos”.Incertidumbre por su metaEduardo de la Torre, director deportivo del Cruz Azul , espera que la molestia en el codo izquierdo —padecida por el arquero José de Jesús Corona— no le impida jugar el encuentro del domingo ante el Santos Laguna: “Parece ser que solamente son medidas de precaución para no agravar la lesión, pero hasta que no esté aquí y sea evaluado, podremos saberlo”.