Messi rescata agónico empate para el Barcelona en Villarreal

BARCELONA, España(AP )

Lionel Messi sacó otro conejo de la chistera este domingo al marcar un golazo de tiro libre a un minuto del final y rescatar un empate de 1-1 por el Barcelona en cancha del Villarreal, resultado que pese a todo dejó a los azulgranas claramente insatisfechos y relegados al tercer lugar de una liga española comandada cada vez con mayor firmeza por el Real Madrid Los merengues, que el sábado golearon 5-0 al penúltimo posicionado Granada, siguen liderando la tabla con 40 puntos y un partido pendiente contra el Valencia, correspondiente a la 16ta fecha y aplazado en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes.Su inmediato perseguidor con 36 unidades es el Sevilla dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, que también tumbó por la 17ma fecha a la Real Sociedad por 4-0 y adelantó definitivamente al Barsa , una vez que el equipo de Luis Enrique tropezó en Villarreal."No jugamos mal. Rescatamos un punto. Queda mucha liga, aunque no depende de nosotros", reconoció Luis Enrique.Nicola Sansone adelantó a los 49 minutos al "Submarino Amarillo", que también cayó a quinto con 30 puntos por los 35 de los azulgranas, decepcionados por segunda vez en tres días después de perder el jueves 2-1 en cancha del Athletic de Bilbao por el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa del Rey.Pese a contar con los dos máximos goleadores del campeonato, Messi y el uruguayo Luis Suárez, el Barsa no logró perforar el arco del Villarreal hasta que el astro argentino ejecutó un magistral cobro de falta a los 90 minutos que le dejó con 13 dianas, una más que el charrúa."Fuimos superiores, tuvimos ocasiones claras, pero el partido se nos puso cuesta arriba, no concretamos hasta el gol de Leo y perdimos dos puntos. Ahora toca remontar en la copa", resumió Suárez.