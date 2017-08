Robeilys Peinado da histórica medalla a Venezuela

LONDRES, Inglaterra(AP )

Robeilys Peinado se le adelantó a Yulimar Rojas en la encomienda de darle a Venezuela su primera medalla en un Mundial de atletismo.



“No sé qué pasará ahora, que todo lo esperaban de ella y yo la tengo un día antes”, dijo Peinado, en referencia a Rojas, quien este lunes disputa su final en salto triple.



Rojas llegó a Londres como la principal esperanza de presea para Venezuela. Nadie presupuestaba en cambio el bronce de Peinado el domingo en el salto con pértiga.



Ella misma se mostró extasiada tras su vuelta triunfal al Estadio Olímpico de Londres, y no podía darle crédito a la histórica medalla.



“Es muy inesperada”, expresó Peinado, quien con 19 años y 254 días se convirtió en la finalista más joven en la prueba. “Cuando mi entrenador (el ucraniano Vyacheslav Kalinichenko) me estaba llamando para darme la bandera, no lo creía. Me decía, ‘yo no puedo estar tercera’, hasta que lo veía y lo veía en la pantalla”.



“Hoy no voy a poder dormir”, añadió.



Peinado compartió el bronce con la cubana Yarisley Silva, ambas con un registro de 4,65 metros. Silva, quien buscaba revalidar el título que ganó en Beijing 2015, era una de las grandes animadoras de la prueba, con un palmarés que incluye también una medalla olímpica de plata conquistada en Londres hace cinco años.