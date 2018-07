Bárbara Wetzel gana medalla de oro en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística

(El Universal)

Bárbara Wetzel dejó en alto el nombre de México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down.



Bárbara obtuvo el primer lugar del All Around, superando a las británicas Evie Rodwell y Lilly Hardy.



No es la primera vez que la mexicana se consagra como campeona del mundo. En 2015 defendió su título con tan sólo 12 años de edad en Florencia Italia, haciendo lo propio ahora en Alemania.



Bibi, como le gusta que le digan, lleva más de once años en la disciplina, inició a los tres. Nació siendo portadora de un gen más en el par 21, por ello cuando tenía tres meses inició una terapia física enfocada en el desarrollo sensorial del habla.



El resultado del esfuerzo es notable: habla con fluidez. Cuando concluyó esta etapa sus padres encontraron en la gimnasia la actividad que ayudaría a fortalecer los músculos de su hija.