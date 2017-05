¡Queda lista la Liguilla del Clausura 2017!

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Terminó la fase regular del Clausura 2017, de esta forma quedaron listos los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga MX, incluyendo el clásico tapatío y el clásico regio.



Tijuana terminó como líder y se medirá ante Monarcas Morelia, equipo que se salvó del descenso en el último minuto, colándose como octavo de la tabla.



Monterrey enfrentará a Tigres en un clásico regio de Liguilla. Los "Rayados" terminaron la fase regular como segundo lugar mientras Tigres se calificó como séptimo después de su victoria en la última jornada ante Querétaro.



Chivas y Atlas vivirán otra edición del clásico de Guadalajara en los cuartos de final, misma instancia en la que se enfrentaron en el Clausura 2015. En esa ocasión el "Rebaño" avanzó a las semifinales con una gran actuación de Marco Fabián.



Por último Toluca y Santos se volverán a ver la cara, después de su duelo de hoy, la tabla general provocó que ambas escuadras se enfrenten en cuartos de final, siendo tres encuentros entre ellos en tan sólo una semana.



Partidos

(1) Tijuana vs Morelia (8)

(2) Monterrey vs Tigres (7)

(3) Chivas vs Atlas (6)

(4)Toluca vs Santos Laguna (5)