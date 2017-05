Los escándalos de La Volpe en el América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este domingo, Ricardo Antonio La Volpe anunció que no seguiría más en la dirección técnica del América, "No se logró un objetivo muy importante para un equipo tan grande como es el América. Me voy agradecido", reconoció el timonel argentino.Al fracaso de no calificar a la 'fiesta grande' del futbol mexicano, se le suman una serie de escándalos del estratega argentino durante su gestión en el cuadro 'azulcrema'.Ricardo La Volpe, llegó al conjunto de Coapa el 22 de septiembre del año pasado, supliendo en el puesto a Ignacio Ambriz. El ex entrenador de la selección mexicana causó polémica desde su llegada al "nido", cuando en la presentación, La Volpe mencionaba que llegaba al equipo más grande de México, mismas palabras que utilizó cuando lo presentaron como técnico de Chivas en abril de 2014.Otro momento donde el estratega causó polémica fue cuando le puso el pie al jugador de las Chivas Jesús Sánchez, La Volpe con el pretexto de que la pelota ya había salido del campo, se metió al terreno de juego y trompicó al defensa 'rojiblanco', provocando que los jugadores del 'Rebaño' se le fueran encima.A principios de diciembre del 2016, la demanda por acoso sexual a la podóloga de Chivas Bélen Coronado, regresó para provocar desconcentración en el cuadro de América, esto durante su paso por la Liguilla del Apertura 2016, misma donde los 'azulcremas' enfrentaron al Guadalajara.El 25 de diciembre del año anterior, en la final de vuelta del Apertura 2016, el técnico del 'Ame' se encaró con el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, en la banda del área del Estadio Universitario; las acciones del entrenador provocaron un conato de bronca entre ambas escuadras que terminó con la expulsión de Ventura Alvarado y Paolo Goltz por parte de los capitalinos, mientras José Rivas, de los felinos, vio la roja.Durante el Clausura 2017, 'El Bigotón' no dejó la polémica. En el duelo de la jornada 15 entre Santos Laguna y América, La Volpe, comentó irónicamente en su cuenta de Twitter que nunca había visto celebrar tan efusivamente un gol al técnico de Santos, José Manuel de la Torre, incluso ni con la selección nacional.En la misma red social, el argentino aprovechaba para dar clases de táctica y parado de equipo, siendo el pretexto perfecto para atacar las críticas hacía su trabajo y el funcionamiento del cuadro americanista.