Chávez da crédito Álvarez

LAS VEGAS, Nevada(GH)

Julio Cesar Chavez Jr consideró que Saul ‘Canelo’ Alvarez es el mejor peleador mexicano del momento pero no del mundo.



Después de la sacudida que recibió la noche del sabado, donde ninguno delos tres jueces le vio ganar un round, el ‘Junior’ dió crédito al trabajo del tapatio.



“Es un buen peleador, le echa ganas el muchacho dedicado, muy bien sus combinaciones no creo que sea el mejor del mundo me enfrenté a Martinez y fue más duro, pero si es el mejor peleador mexicano del momento, espero lo sigan”, manifesto.



Para quienes se sigan preguntando por que Chávez nunca entró en ritmo en su combate con Álvarez, el “hijo de la leyenda” se lo atribuyó a que su cuerpo no respondió en las 164.5 libras, en las que se pactó el pleito.



“Yo creo que no es bueno poner pretextos yo creo que el tiempo y el peso nos quitaron un poquito de fuerza”, aseveró.