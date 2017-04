Buscan acorralar al Águila

TIJUANA, Baja California(GH)

Entre el antecedente de la eliminación que Xolos le ejecutó al América en Copa MX hace menos de un mes y los rumores de que de nueva cuenta los azulcremas se reforzarán con elementos de canes aztecas, hoy se dará el encuentro entre ambos por la fecha 13 del Clausura 2017.El juego será a las 19:00 horas en el Estadio Caliente, donde el Club Tijuana tiene marca de tres ganados, dos empatados y dos derrotas ante los de Coapa.El equipo de Ricardo Antonio Lavolpe tiene algunas bajas, en la que destacan la de Pablo Aguilar por suspensión y el paraguayo Cecilio Domínguez por lesión, pero el timonel argentino ha encontrado la forma de solventar; todo indica que el joven de 16 años de edad, Diego Lainez será titular.En la semana, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera ha entrenado con enfoque en la solidez defensiva y en presionar a la salida de los defensores azulcremas.En el “Mictlán” los perros prehispánicos se han enrachado de forma negativa, una derrota de 3-2 ante Pachuca, empate de último minuto 1-1 ante Santos, y de visita firmaron un empate a tres ante Altas.Su victoria más reciente fue el 24 de febrero ante Monterrey por marcador de 2-0 en la fecha ocho.Los fronterizos se ubican en la cuarta posición con 18 puntos, mientras América es séptimo con 17 unidades y tiene cuatro juegos de liga sin conocer la derrota. La última fue en el clásico nacional por marcador de 1-0 ante Chivas y el árbitro también fue Luis Enrique Santander.Guido Rodríguez no descarta en un futuro escuchar ofertas, pero por ahora se encuentra concentrado en Xolos y en el juego contra América, equipo con el que ha sido vinculado.“Mi situación ahora es terminar de la mejor manera el torneo, mi cabeza está puesta en Xolos hasta el final del torneo y como lo hago, después uno se siente a analizar y ahí uno ve que es lo que quiere hacer, lo que pretende, pero es algo muy lejano, mi cabeza hoy está puesta en el partido contra América”, expresó.El argentino que llegó el torneo pasado para adueñarse de la contención, habló también de la suspensión de Miguel “Piojo” Herrera, quien regresará a banquillo para las dos últimas fechas del torneo, “es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar”, expresó.Asimismo, aceptó la obligación de conseguir la victoria, sobre todo por las recientes actuaciones del equipo en casa, donde no ganan desde hace tres encuentros, “Nosotros no cambiamos nada, la idea siempre es la misma. Siempre estamos obligados a ganar, necesitamos los puntos, tenemos una buena posición, pero estamos cortos de puntos (entre Xolos y América)”.XOLOS VS. AMÉRICAHorario: 19:00 horasEstadio: CalienteTelevisión: Tv AztecaÁrbitro: Luis Santander