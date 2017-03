La Volpe pone a Lainez en el Arsenal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El técnico del América, Ricardo La Volpe, cree que el juvenil Diego Lainez tiene cualidades para jugar muy pronto en el futbol europeo, en un club como el Arsenal, pues considera “es un fenómeno”.



El joven de 16 años debutó el sábado pasado en la Liga en el empate 1-1 entre las Águilas y el León, y el experimentado “Bigotón” considera que con el mexicano sucederá algo parecido como cuando vaticinó, siendo el seleccionador costarricense, que Joel Camppbell jugaría en el viejo continente y al poco tiempo fichó en la Liga Premier con los Gunners.



“Sé que Europa y toda la gente que trabaja, ya lo están viendo. Tiene 16 años y a los 18 no sé si vaya a un Arsenal. Así me pasó con Campbell en Costa Rica y a los seis meses ya estaba en Arsenal. Este jugador no es fácil de encontrarlo, es muy picante, de muy buen manejo, de buena técnica y tiene un carácter impresionante”, dijo para el programa “Futbol Picante” de la cadena ESPN.



El estratega argentino le dio seguimiento a su trabajo con el equipo Sub-17 y consideró que fue la jornada 9 del Clausura 2017 fue el momento adecuado para debutarlo en Primera División. Desde ayer lunes, Lainez Leyva entrena con el primer equipo de las Águilas.



“Lo veo en los entrenamientos y veo cómo los encara a los defensas y cuando lo empecé a ver, es lo que necesito, que en el último tercio me haga algo diferente. Le metí en la Copa, encaró, tuvo protagonismo y me lo llevé a León y si lo llego a necesitar, va a ir con nosotros”, señaló.



Aunque también se vio obligado a debutar a Diego por las circunstancias del partido contra La Fiera por la lesión del ecuatoriano Renato Ibarra, La Volpe señala que el juvenil tabasqueño llevará un proceso normal y cuidará de él, pues es una promesa para el conjunto de Coapa.



“Quizá fue un momento de desesperación, tengo que llevarlo despacio. Tengo que ser inteligente y no puedo perjudicar a un joven. Es el chico que nos puede dar lo que le falta al América, el desequilibrio, la gambeta, el último pase”, agregó.