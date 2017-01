México vigoriza a coach Watson

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al entrenador de los Suns de Phoenix, Earl Watson, venir a la Ciudad de México le ocasiona muchas emociones.Nieto de mexicanos, el head coach quiere llevarse de la capital del país simplemente buenos recuerdos.“Es muy bonito tener esta oportunidad, venir a la tierra de mis abuelos. También mi mamá está muy emocionada por asistir”, comentó en teleconferencia.En 2005, Watson, con la ayuda del ex profesional Eduardo Nájera, intentó jugar con la selección mexicana; sin embargo, nunca se concretó su participación.“Siempre quise participar con México, pero nunca funcionó. Hubo mucha gente involucrada. Hice mi mejor esfuerzo”.El entrenador dijo que Nájera se convirtió en un hermano para él.“Jugamos juntos en los Nuggets de Denver y fuimos muy cercanos. Él me invitaba a partidos de caridad en Chihuahua, los cuales disfruté mucho”.Watson recordó aquellas épocas en el norte del país.“Todos los boletos se agotaban rápidamente”, continuó.“Eso no lo tenemos todos los días en la NBA . Los mexicanos son muy entusiastas y a los jugadores les encanta escuchar ese tipo de ánimo, porque suben su nivel”.El estratega está seguro de que los aficionados otorgarán un gran ambiente al equipo la próxima semana cuando se enfrenten a los Mavericks de Dallas y a los Spurs de San Antonio.“Van a ser encuentros muy parejos”.Earl Watson está en su primera temporada como head coach de un equipo profesional y, a pesar de tener 37 años, no se asusta con la responsabilidad.“No se me complica ser un entrenador a mi edad. Jugué 13 años en la NBA que me llenaron de experiencia. Jerry West, Larry Bird y Jerry Sloan son algunos de los nombres que me enseñaron. Con ellos estuve en el ‘Cielo del basquetbol’”, atajó.Aunque a Watson no le ha ido del todo bien en su estreno como estratega, pues tiene 12 victorias y 25 derrotas, sabe que la paciencia será clave para llevar el resto de la campaña.“Debo de mantenerme sereno para hacer al equipo mejor. Me siento bendecido de poder contar con personas que me aconsejan de una gran manera, he tenido grandes entrenadores en mi vida y me siento agradecido”, reiteró.El ex jugador alabó la juventud de la franquicia para poder superar los próximos retos. “Sin lucha no hay éxito”.