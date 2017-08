"El Piojo" pide ya no ejecutar de esa manera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Miguel Herrera, timonel del América, pidió a sus jugadores que no vuelvan a cobrar un penal al estilo "Panenka".



"No me agradaron los cobros", dijo el "Piojo" tras el partido. "Hay momentos para hacerlos y otros no".



Herrera agregó que él no puede meterse al campo y controlar desde ahí a sus pupilos.

"Que no lo repitan, Todavía los estoy bajando", bromeó.



Al "Piojo" sí le gustó la forma en la que el equipo reaccionó con Silvio Romero, quien erró el primer tiro desde el punto penal. "Eso demostró que somos un conjunto unido. Estuvo muy bien".



Sobre la victoria de su equipo ante los Pumas, el estratega expresó que era el objetivo principal.



"Era lo importante para la gente. Para nosotros son tres puntos pero, para los aficionados, es un clásico y es un gran orgullo para ellos", comentó el ex entrenador de la Selección Mexicana.



Herrera no se adelanta y asegura que los azulcremas van "paso a paso".