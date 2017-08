Desdeñan la cartelera UFC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si UFC quiere estar de vuelta con el éxito de sus primeras visitas, no puede volver a presentar una cartelera sin renombre como la de este sábado. La Arena de la Ciudad de México tuvo su peor asistencia en las cuatro visitas que ha realizado la empresa de artes marciales mixtas.



El inmueble recibió a menos de 15 mil aficionados, quienes a pesar de ser fieles a la UFC, no dejaron de manifestar su inconformidad por la ausencia de peleadores estelares.



"Compramos boletos para apoyar a todos los mexicanos, pero pienso que sí se necesita que vengan los grandes que vemos en la tele. México tiene afición, pero si no hay buenas peleas, la gente no viene. Ahora venimos los que somos muy seguidores de la UFC, pero tengo amigos que no quisieron pagar boletos porque no les llamó la atención ninguna pelea", comentó Jaime Morelos.



La administración de la Arena de la Ciudad de México se vio obligada a no abrir la parte superior del recinto. Las personas que adquirieron boletos de varias localidades fueron reubicadas a nivel de del octágono.



"Yo compré de la zona de Barrera Oro y me pasaron a nivel de cancha, por mí está bien, pero seguro no es justo para algunos que pagaron un precio mucho más elevado", externó Natalia Gómez, aficionada de UFC de 33 años de edad.



UFC deberá traer a sus estrellas o acostumbrarse a tener entradas de menos de 15 mil personas.