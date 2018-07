La "maldición" Tricolor para quién elimina a México en los Mundiales

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La reacción de Neymar por la derrota de Brasil del Mundial de #Rusia2018. Fotos: AP pic.twitter.com/rSrw01uPuF — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 6 de julio de 2018

A 32 años de nuestro último Campeonato Mundial en México 1986

Gloria eterna.



🇦🇷 ARGENTINA 3 (Brown, Valdano, Burruchaga)

vs

🇩🇪 ALEMANIA 2 ( Rummenigge, Völler) pic.twitter.com/rDtUB7NajM — Rodrigo Martin (@AlvarezRodrigo7) 29 de junio de 2018

México vs Bulgaria 1994 pic.twitter.com/U4sgkyFbVU — Rodrigo Cueva (@soch_36) 25 de marzo de 2018

El "pegale" de Ruggeri fue el "arco" de Bilardo en el gol de Maxi Rodríguez a México. Obviamente lo gritaron ambos. pic.twitter.com/NrcDisQhqM — Esteban Romero (@Esteban6893) 30 de junio de 2018

Brasil cayó hoy ante Bélgica en la ronda de cuartos de final del Mundial de Rusia, y con ello se reafirma una tendencia que se empieza a tornar en "maldición" para los equipos que eliminan al Tri en justas mundialistas.A pesar de que México logró clasificar a los cuartos de final en la segunda Copa Mundial que realizaba como local, no le alcanzó para trascender más allá, cayendo como uno de los ocho mejores del Mundo ante Alemania.Ahí comenzó la "maldición azteca" contra aquel que se interpone en el camino mexicano por el trofeo de campeón.Alemania perdió la Final con Argentina. La maldición no se limita para los rivales directos del Tri, sino que, aquel que elimina al equipo que deja fuera a México tampoco ha logrado ser campeón.Para 1994, en Estados Unidos, la selección mexicana fue derrotada en la instancia de penaltis por Bulgaria, quien accedió a los cuartos de final. Bulgaria fue eliminado en semifinales por Italia. A la postre, Italia cayó en la final contra Brasil.Es decir, el que elimina a México le "pasa la sal" al rival que lo elimina, que ya no logran coronarse.México realizó una buena actuación para Francia 1998 logrando clasificar a los octavos de final topándose contra Alemania. Los teutones lograron el pase a cuartos, donde se encontraron con una revelación del torneo: Croacia. El cuadro balcánico pasó a semifinales y cayó contra la eventual campeona, Francia.Para 2002, el acérrimo rival Estados Unidos logró lo que muchos no creían posible para una selección mexicana que llegaba a Corea-Japón como campeón de la Copa Confederaciones: eliminar al Tri en octavos de final. Landon Donovan y compañía avanzaron al quinto partido contra Alemania. Los teutones fueron subcampeones tras caer ante Brasil, que vivía un gran momento.Es bien recordado el golazo que Maxi Rodríguez metió en tiempo suplementario para eliminar a México del Mundial de Alemania en 2006. Argentina logró llevar a la anfitriona Alemania a la instancia de penaltis donde perdió 4-2. Los teutones veían destrozado su sueño de salir campeón en casa contra Italia, que en tiempos extras de una disputada seminifinal los dejó en la lona. Los azzurri le ganarían la final a Francia.Nuevamente fue Argentina quién eliminó a México del Mundial de Sudáfrica en 2010. Curiosamente Alemania de nueva cuenta eliminó en cuartos de final a la Albiceleste de Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Y una vez más, los alemanes cayeron en semifinales, en un partidazo contra el eventual campeón de esa edición: España.29 de junio de 2014. Arjen Robben se tiraba en el área ante un Rafael Márquez impactado. Holanda eliminó a el Tri durante los últimos 10 minutos del encuentro de octavos de final. A su paso por cuartos, Robin Van Persie y su equipo se impusieron a Costa Rica para toparse con Argentina en semifinales. Con un inmenso Sergio Romero, los albicelestes avanzaron a la final del Mundo, dejando en tercer lugar de la justa a los holandeses.Ahora, en Rusia, Bélgica "hizo justicia" deportiva ante Brasil que eliminó 2-0 a México por séptima ocasión consecutiva en octavos de final.Sin duda, Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku se levantan como favoritos para levantar su primera copa mundial, ¿le alcanzará a los belgas para romper la maldición Tricolor?