Presentan a Néstor Araujo en Celta de Vigo

(El Universal)

Nestor Araujo fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Celta de Vigo por los próximos cinco años en una conferencia de prensa desde el Salón Regio, en la sede oficial del equipo.El ex jugador de Santos Laguna estuvo acompañado por el propietario y presidente del club, Carlos Mouriño, quien mostró su agradecimiento con el defensor por haber elegido defender los colores del conjunto de Balaídos.Por su parte, Araujo, señaló que llega con todas las ganas de triunfar y con el compromiso de hacer las cosas de la mejor forma desde el día uno."Estoy contentísimo, mi familia está feliz, el trato que le han dado a mi esposa y a toda mi familia ha sido muy bueno, me he sentido como en casa y comprometido con el club. Vengo con muchas ganas y estoy motivado a hacer muy buen torneo. Quiero agradecer al presidente Carlos Mouriño por haber traído a un mexicano al Celta", fueron las primeras palabras de Araujo como jugador celtista.El tapatío señaló que eligió al club que será dirigido por Antonio Mohamed por muchas razones. "Creo que es un club muy humano y la verdad es que me ha gustado mucho el trato de venir a un equipo que compite y que quiere buscar cosas grandes, estoy muy comprometido con este proyecto y que nos vaya muy bien a todos de la mano."Sobre su lesión de rodilla que le impidió disputar el Mundial de Rusia 2018, Araujo manifestó que ya se encuentra recuperado y listo para encarar La Liga a mediados de agosto. "Perderse la Copa del Mundo no fue tan malo, porque me preparé para llegar muy bien a la pretemporada y está todo dejado atrás."El jugador de 25 años destacó las cualidades del nuevo timonel del club, Antonio Mohamed, quien fue su rival por varias temporadas en la liga mexicana."Es un técnico muy ofensivo, con un futbol muy alegre, el equipo al que dirigía cada partido hacía dos o tres goles y es lo que yo veía de afuera, que era muy ofensivo, como persona ya hablamos, estamos muy comprometidos y vamos de la mano para que el Celta vaya arriba", finalizó.