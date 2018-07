Aficionados venden sus boletos del Mundial y les pagan con billetes falsos

RUSIA (El Universal)

Un importante número de aficionados de las selecciones que han sido eliminadas del Mundial y que tenían boletos para cuartos de final y semifinales, buscan desesperadamente vender los boletos para después tratar de regresar a casa.



El problema es que se han presentado casos en los que por no vender estos boletos en las oficinas que dispuso la FIFA para ello, son víctimas de aquellos que les pagan con billetes falsos...



Sí, así como lo lee, no solamente venden entradas apócrifas, sino que también pagan con billetes falsos y dejan a estos seguidores con una doble pérdida, en muchas ocasiones enfrente de la policía o las mismas oficinas de FIFA, que no hacen absolutamente nada por erradicar la falsificación de boletos y ahora de dinero.