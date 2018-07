Francia elimina a Uruguay; avanza a semifinales

NIZHNY NÓVGOROD, Rusia (AP)

Un gol de cabeza de Raphal Varane y un error monumental del arquero Fernando Muslera dieron este viernes a Francia una victoria 2-0 sobre Uruguay y el pase a las semifinales de la Copa Mundial.Varane abrió la cuenta a los 40 minutos y Antoine Griezmann aumentó a los 61, cuando Muslera, que está en su tercer Mundial, se distrajo y dejó que se le escurriese un remate que no llevaba peligro.Francia quedó así a la espera del ganador del choque entre Brasil y Bélgica, que jugaban más tarde en Kazán.Jugando sin el delantero Edinson Cavani, descartado por un problema en el gemelo izquierdo, Uruguay cedió la iniciativa a los franceses y plantó una muralla defensiva, con marcas escalonadas, que frustraron la mayoría de los ataques “bleus”.El primer gol llegó en una jugada con pelota detenida, cuando Varane cabeceó un tiro libre de Griezmann, metiendo la pelota bajo, junto al segundo palo.Tres minutos después, el arquero francés Hugo Lloris evitó el empate al atajar en forma espectacular un cabezazo de Martín Cáceres en una jugada calcada a la del gol francés. La pelota quedó cerca del arco y Diego Godín remató afuera.Lloris ya se había lucido al tirarse hacia adelante y despejar un balón que no había podido despejar la zaga francesa, cuando Matías Vecino se aprestaba a rematar.Kylian Mbappé se hizo notar con varias jugadas en las que desairó a sus marcadores, pero casi siempre lejos del área. Desaprovechó una buena ocasión a los 15 minutos, cuando Oliver Giroud le bajó un balón de cabeza y él cabeceó afuera desde cerca.En el segundo tiempo se hizo amonestar por exagerar un roce con Christian Rodríguez.La victoria francesa fue incuestionable. Manejó todo el partido con Paul Pogba y Ngolo Kanté bien parados en el mediocampo, la amenaza constante de Mbappé y un Griezmann muy activo.Griezmann, que le tiene un gran cariño a Uruguay por su contacto con muchos jugadores uruguayos, no festejó su gol.Oscar Tabárez trató de darle más fuerza ofensiva a Uruguay haciendo entrar al “Cebolla” Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya y Maximiliano Gómez, pero los cambios no torcieron el rumbo del partido.