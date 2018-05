El plan que hizo resurgir a Alemania como potencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Poco se habla de Franz Beckenbauer, "Der Kaiser", uno de los mejores de la historia. ¿Alguna vez has jugado con el hombro dislocado? ¿Una semifinal de Copa del Mundo? Pues él sí. pic.twitter.com/HHBRtLeFa6 — Fúlbo (@fulbo_fulbo) 19 de febrero de 2018

#Rusia2018 🇷🇺 | @DFB_Team 🇩🇪 en 2017:



🔝 Líderes del Ranking FIFA

🔝 Invictos en la eliminatoria

🔝 Campeones de Confederaciones y Sub21 pic.twitter.com/InrCaP78N5 — Fanáticos Por TV (@fanaticosportv) 10 de octubre de 2017

Seguramente, más de una vez, has escuchado la frase ‘’El futbol no se juega con los pies, sino con la cabeza’’ Pero en la actualidad la misma ha evolucionado al grado de concluir que se equivocan nuevamente pues en realidad se juega con el corazón.Puede ser tema de un arduo y largo debate, mas existen ejemplos verdaderos de la misma máxima.Para muestra el pundonor y orgullo que en Alemania exhibe cada futbolista al representar a su seleccionado. Tenemos como mayor imagen de referencia al ‘’Káiser’’, Franz Beckenbauer, ya que en semifinales del mundial de México 1970, se mantuvo en la cancha pese a tener el hombro dislocado.También la trillada frase de periodistas desde que la pronunció Gary Lineker ; sobre que el futbol es un deporte creado por los ingleses pero que siempre lo ganan los alemanes; debido al gran espíritu competitivo que los distingue.Mismo que les ha llevado a ganar en 4 ocasiones la Copa del Mundo, y posicionar a dos de sus goleadores entre los mejores de la historia del evento (Gerd Muller y Miroslav Klose) Y que decir de las jóvenes promesas que emergen y se gradúan en un Mundial como por ejemplo: Thomas Müeller, Lukas Podolski -nombrados ambos, Mejor Jugador joven del torneo- (2010 y 2006, respectivamente) ; Mesut Ozil, Michael Ballack, Bastian Schweisteiger, Toni Kroos y Phillip Lahm; por citar algunos.La fluidez y capacidad que los teutones tienen para el recambio generacional es envidiable.No obstante, como hecho parte aguas en la reciente historia de su futbol se reconoce al fracaso en la Eurocopa del 2000.Tras no superar la primera ronda, los directivos inmediatamente elaboraron un plan a mediano plazo para recuperar terreno en esta disciplina.Entre las medidas destacan el estricto control financiero que implica no gastar más de lo que cada club ingresa a sus bancas, a su vez 51 % de la propiedad de los equipos le pertenece a sus respectivos aficionados; lo que estrecha el vínculo de la institución con los fans.Además directamente en lo futbolístico, se instauraron reglas de minutos para los jugadores menores y canteranos; como alguna vez lo vimos en México.Desde entonces los resultados se dieron, con los siguientes mundiales al menos quedando entre los mejores 3 del certamen, incluso llegando a ganar uno de ellos, Brasil 2014.Por si fuera poco también el campeonato de la Euro Sub 21, con vistas hacia el futuro.Por ende llegó como añadidura el desarrollo comercial, primero de manera local atrayendo alrededor de 40 mil espectadores (en promedio) por partido dentro de los estadios; en gran medida gracias al elevado promedio de 2.8 goles por encuentro.Esa espectacularidad, captó el interés de audiencias en Asia, Estados Unidos, América Latina y el resto de Europa, garantizando que el futbol alemán llegue a cientos de millones de hogares en el mundo; convirtiéndose en la cuarta más seguida a nivel mundial, detrás de la Premier League, la Liga Española y la Serie A de Italia; según informa Forbes Finalmente el legado en la actualidad, nos muestra a Ozil como uno de los mejores asistentes del orbe, así como en cuanto a los goles tienen en Timo Werner, a un feroz ariete que ya es pretendido por los clubes más poderosos del planeta. Todo ello de cara al Mundial de Rusia 2018.