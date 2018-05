Chelsea aprieta la lucha por lugares de Champions, vence 1-0 al Liverpool

LONDRES, Inglaterra(AP)

Con el Manchester City finalmente alzando el trofeo de la Premier League este sábado, Chelsea cerraba su ultimo partido de la temporada buscando su calificación a Champions League sin poder refrendar su título y enfrentando a un Liverpool posicionado entre los mejores 4.Unos resurgidos Blues, sellaron su quinto triunfo consecutivo cuando Olivier Giroud marcó el solitario gol contra ‘‘Los Reds’’, que tienen una racha negativa en liga con solo un ganado en los 5 recientes partidos.El regreso de los londinense no sorprende del todo, pues en lapso de un mes recortaron la diferencia de 10 puntos a 2 con el Tottenham, 4to. Lugar general.La victoria 1-0 sobre Liverpool acercó al Chelsea a tres puntos de los dirigidos por Jürgen Klopp, que han descuidado sus actuaciones en Premier mientras regresaban a su primer final de Champions League después de 11 años.Tanto Chelsea como a Tottenham les restan dos partidos por jugar, Liverpool solo tiene uno pendiente y esperan que su diferencia de goles superior a la de Blues y Spurs, les ayude a amarrar un lugar en Champions League — unless Liverpool beats Real Madrid in the May 26 European final.Quien finalice quinto de los antes citados acompañará en la lucha por meterse a Europa League, junto al Arsenal y Burnley, quienes vieron a Arsene Wenger por última vez en su banquillo. Fue una despedida demoledorada para Wenger, ya que los bombarderos vapulearon al Burnley 5-0.Wenger deja al Arsenal tras 22 años, fallando en su intento por quedarse con Premier League desde 2004.Man City, equipo que se quedó con el campeonato 3 semanas atrás, recibió oficialmente el trofeo por tercera vez en seis years el sábado pero no redondeo la celebración con un triunfo, pues igualo sin goles frente Huddersfield.