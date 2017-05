Higuaín rescata empate para Juventus, que acaricia título

MILÁN, Italia(AP )

La histórica racha ganadora de la Juventus en casa llegó a su fin el sábado al empatar 1-1 con un Torino de 10 hombres en un emocionante Derbi de Turín en la Serie A de Italia.



Un sublime tiro libre de Adem Ljajic a los 52 minutos parecía darle al Torino una inusual victoria, pero la Juve rescató el empate con un disparo del suplente argentino Gonzalo Higuaín en tiempo de compensación.



Cuatro minutos después de la anotación del Torino, el mediocampista ghanés Afriyie Acquah fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla. El técnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, abordó agresivamente al silbante tras la jugada y también fue expulsado.



Pese a la ventaja, la Juventus no pudo ampliar su racha, récord de la liga, a 34 triunfos seguidos como local. No obstante, se mantiene cerca de un sexto título consecutivo de la Serie A _algo sin precedentes.



La Juventus tomó una ventaja de 10 puntos sobre la Roma, club que necesita evitar una derrota en casa del Milan el domingo para no entregarle el título a los Blanquinegros. Restan tres fechas a la liga italiana y la Roma recibe a la Juventus el próximo fin de semana.

El Torino no ha ganado a la Juve desde 1995.



Mientras que Dries Mertens festejó su 30mo cumpleaños con un par de goles y una asistencia, y Napoli derrotó 3-1 a Cagliari para trepar al segundo puesto en la Serie A, dos puntos arriba de la Roma.



Mertens abrió el marcador a los dos minutos, aumentó la ventaja poco después del entretiempo y asistió a Lorenzo Insigne a los 67. El brasileño Diego Farías descontó por Cagliari.



Mertens llegó a los 30 goles esta temporada en todas las competencias con Napoli.