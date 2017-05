TIJUANA, Baja California(GH)

En Xolos saben que el encuentro de hoy ante Veracruz es más que en juego previo a la liguilla, van por la cima de la tabla y un ritmo de juego que mantenga la ilusión de conseguir el segundo título de Liga MX.



A las 19:00 horas en el Estadio Caliente el Club Tijuana irá con lo mejor que tiene disponible, Miguel Herrera mencionó que no se van a guardar nada. Veracruz aun aspira a liguilla.



A media semana, en rueda Paul Arriola expresó que se ha dosificado la carga de trabajo para llegar con ritmo a la fase decisiva del torneo.



Una victoria, mantendría a los perros aztecas como líderes por segunda vez consecutivas en torneos cortos. Un hecho sin precedentes.



Por su parte, los escualos, también van por los tres puntos y esperar que Pachuca, Morelia, además de Tigres no sumen, de esa forma pasarían a la fiesta grande como octavo.



Una victoria y un empate salvan el cartel de equipo de primera división de los Tiburones Rojos, mientras que también lo pueden hacer si pierden, pero necesita que Chiapas (-50) no iguale su diferencia de goles (-38).



Es por el motivo anterior que el encuentro se juega a la par del Monterrey ante Monarcas y Atlas contra Jaguares.



XOLOS VS. VERACRUZ



Fecha: Hoy



Estadio: Estadio Caliente



Hora: 19:00 horas



Árbitro: Paul Delgadillo



Transmisión: Tv Azteca