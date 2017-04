TIJUANA, Baja California(GH)

Guido Rodríguez no descarta en un futuro escuchar ofertas, pero por ahora se encuentra concentrado en Xolos y en el juego contra América, equipo con el que ha sido vinculado.“Mi situación ahora es terminar de la mejor manera el torneo, mi cabeza está puesta en Xolos hasta el final del torneo y como lo hago, después uno se siente a analizar y ahí uno ve que es lo que quiere hacer, lo que pretende, pero es algo muy lejano, mi cabeza hoy está puesta en el partido contra América”, expresó.El argentino que llegó el torneo pasado para adueñarse de la contención, habló también de la suspensión de Miguel “Piojo” Herrera, quien regresará a banquillo para las dos últimas fechas del torneo, “es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar”, expresó.Asimismo, aceptó la obligación de conseguir la victoria, sobre todo por las recientes actuaciones del equipo en casa, donde no ganan desde hace tres encuentros, “Nosotros no cambiamos nada, la idea siempre es la misma. Siempre estamos obligados a ganar, necesitamos los puntos, tenemos una buena posición, pero estamos cortos de puntos (entre Xolos y América)”