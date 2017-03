Tri de beisbol entrena con todo para inicio de Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Primer día de entrenamiento de la Selección Mexicana de beisbol. El primera base Adrián González y el cerrador Roberto Osuna, los únicos ausentes en el complejo de los Padres de San Diego, en Estados Unidos, casa por tres días de la novena tricolor.González se integrará el miércoles al combinado nacional. El “Titán” quiso extender la rehabilitación de codo que está recibiendo del cuerpo médico de los Dodgers . Osuna viajará de Florida a Guadalajara, Jalisco, para reportar con el resto de sus compañeros antes del inicio del Grupo D del Clásico Mundial ante Italia.El día permite que los jugadores y coaches se conozcan. La mayoría forman parte de equipos ligamayorista, pero como cada cuatro años hay rostros nuevos. Se dan indicaciones sobre las señales que se utilizarán a partir de ahora en los juegos de preparación que sostendrán contra los Padres y contra los Diamondbacks.El manager, Édgar González es entusiasta. Hace un mes declaró que cuenta con el mejor equipo en la historia de México, pero con el correr de los días se sumaron bajas importantes como la de los lanzadores zurdos Jaime García y Jorge De La Rosa. El jardinero y cañonero Khris Davis, tampoco estará en el roster.Aunque son elementos profesionales, durante el primer día de actividades se pulen los fundamentos. González quiere evitar la mayor cantidad de errores, pues sabe perfectamente que el torneo no tiene tiempo para el perdón.“Saludamos a todos los peloteros, realizamos muchos ejercicios de fundamentos, también tomaron práctica de bateo y la verdad es que estoy contento porque a la mayoría de los jugadores los vi mejor de lo que esperaba”, sostuvo González, quien tomó las riendas de la selección el año pasado, previo al Preclásico Mundial que se disputó en Mexicali.El relevista Sergio Romo, reciente contratación de los Dodgers , acude a su segunda cita de Clásico Mundial. Hace cuatro años formó parte del conjunto que perdió con Italia y tiene sed de revancha.“Espero un equipo que va a tener mucho nivel, que tendrá fortalezas en muchas facetas no sólo pitcheo. Creo que tenemos buen bateo.Tienen talento para batear para porcentaje, poder y correr las bases con velocidad”, dijo Romo.Édgar González valora a los jugadores que decidieron acudir a la cita internacional. No todos los que él tuvo en un principio en mente pudieron o quisieron ir.“Los que están aquí se ve que tienen la energía para jugar con México, están muy emocionados. Todos están listos. Adrián González llega el miércoles cuando nos enfrentemos a Arizona y Roberto Osuna vuela directo a Guadalajara”, declaró el estratega.“El Titán” fue bateador designado en el encuentro que los Dodgers perdieron 10­9 con los Rockies de Colorado. El mexicano se fue de 2­0 con el madero. Fue su primera participación en lo que va del Spring Training.